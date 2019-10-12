Зальцбург, Австрия, , 13:10 — REGNUM Норвежский нападающий футбольного клуба «Зальцбург» Эрлин Холанн попал в сферу интересов мадридской команды «Реал». Об этом 12 октября сообщает AS.

При этом на футболиста также претендуют туринский «Ювентус», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

При этом ранее главный тренер манчестерского клуба Уле-Гуннар Сульшер выражал личную заинтересованность в приобретении 19-летнего футболиста.

Отметим, в нынешнем сезоне Эрлин Холанн сыграл в составе «Зальцбурга» в 11 матчах и отметился в них 18 голами и 5 результативными передачами. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.