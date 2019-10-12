Лондон, , 12:03 — REGNUM Ямайский бегун Усэйн Болт, являющийся восьмикратным олимпийским чемпионом по лёгкой атлетике, оказался в числе участников массовой драки в одном из ночных клубов Лондона. Об этом 12 октября сообщает The Sun.

По данным источника, у 33-летнего легкоатлета и его компании из пяти человек возник конфликт с ещё одной компанией, которая также находилась в ночном клубе.

Также, как указал свидетель произошедшего, драка с участием 30 человек началась на улице возле клуба и спортсмен, который закончил свою карьеру ещё в 2017 году, пытался её прекратить.

«Усэйн нанес удар, чтобы защитить своего друга. Все произошло очень быстро. Как только все стихло, начались небольшие драки один на один. Это было довольно страшно. Я думал, это никогда не прекратится. Это было безумие», — приводит издание слова свидетеля.

Также от отметил, что в стычке было нанесено много ударов и что он удивлён тем, что никто не получил в её ходе серьёзные травмы, так как людей пинали и бросали на землю.

Кроме этого, свидетель рассказал, что в итоге был найден зачинщик драки, которого экс-спортсмен придал к машине, что разрешило конфликт.

«Болт был миротворцем и быстро посадил своих друзей в машину перед тем, как уехать отдельно на такси», — заключил он.

При этом издание уточняет, что когда на место происшествия прибыли сотрудники лондонской полиции, они не застали на месте происшествия ни участников драки, ни её жертв.

Отметим, Усэйн Болт также является 11-кратным чемпионом мира по лёгкой атлетике.