Барселона, Испания, , 11:32 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» готовит новый контракт для своего аргентинского форварда и капитана Лионеля Месси. Об этом 12 октября сообщает Cadena Ser.

По данным источника, руководство каталонского клуба хочет продлить нынешний контракт 32-летнего футболиста как минимум до 2022 года.

При этом уточняется, что «Барселона» может предложить игроку десятилетний контракт, который выйдет за рамки футбольного поля и свяжет бренд «Месси» с каталонской командой даже после завершения игроком своей карьеры.

Напомним, Лионель Месси играет в составе «Барселоны» с 2005 года и за это время принял участие в 692 матчах, забив в них 604 мяча и став лучшим бомбардиром в истории клуба. Действие его текущего контракта заканчивается летом 2021 года.