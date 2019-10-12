Лондон, , 11:31 — REGNUM Датский полузащитник футбольного лондонского клуба «Тоттенхэм» Кристиан Эриксен может в скором времени сменить свой нынешний клуб. Об этом 12 октября сообщает Sport1.de.

По информации источника, 27-летним футболистом интересуется мюнхенский клуб «Бавария», представители которого уже выходили на контакт с игроком.

Также указывается, что источники из окружения Эриксена сообщили, что игрок рассматривает вариант с переходом в мюнхенскую команду.

При этом подчеркивается, что кроме «Баварии» футболистом интересуются такие клубы как мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Отметим, ранее стало известно, что Кристан Эриксен отказался от продления контракта с «Тоттенхэмом», срок действия которого заканчивается летом следующего года, когда футболист перейдёт в статус свободного агента. В нынешнем сезоне он сыграл в 11 матчах за нынешний клуб и отметился в них голом и результативной передачей.