Прага, , 11:30 — REGNUM Чешский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал считает исторической победу национальной сборной своей страны над командой Англии в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Соответствующую запись футболист разместил 12 октября в своём Instagram.

«Это историческая победа для нас!», — написал в своем сообщении 21-летний чешский игрок.

https://www.instagram.com/p/B3fns7eAjyR/

Отметим, ранее пресса Великобритании признала хавбека Алекса Крала лучшим игроком матча между Чехией и Англией.

Напомним, как сообщало, ранее сборная Чехии по футболу обыграла команду Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 2:1.