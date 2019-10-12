Монтевидео, , 10:48 — REGNUM Сборная Уругвая по футболу обыграла футболистов национальной команды Перу в товарищеском матче.

Игра прошла на поле стадиона «Сентенарио» в Монтевидео и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного в матче мяча стал форвард Пол Брайан Родригес Браво, отличившийся на 17-й минуте встречи.

Отметим, это третья игра без проигрышей для сборной Уругвая в последних трёх товарищеских матчах. Для сборной Перу это поражение стало вторым за последние три игры.