Анкара, , 10:47 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба из Глазго «Рейнджерс» Стивен Джеррард может перебраться в турецкий чемпионат, утверждает 12 октября турецкий журналист Мехмет Демирколь.

По данным источника, турецкий клуб «Бешикташ» может сделать предложение 39-летнему английскому футболисту в случае, если с данного поста будет уволен, ныне его занимающий, Абдулла Авчи.

Отметим, Стивен Джеррард стал главным наставником «Рейнджерс» летом 2018 года и в настоящее время команда под его руководством является лидером Суперлиги, набрав 21 очко. «Бешикташ» занимает в турнирной таблице чемпионата Турции 12-е место.