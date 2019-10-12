Лондон, , 10:47 — REGNUM Чешский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал признан британской прессой лучшим игроком сборной Чехии в матче с национальной английской командой в отборочном матче Евро-2020.

Издание The Guardian дало ему оценку 9 из 10, что является самой высокой оценкой из всех участников игры.

«Казалось, что полузащитник московского «Спартака» всегда первым успевал к мячу и действовал, как вся полузащита сборной Англии», — описывает действия футболиста на поле издание.

Также издание Daily Express дал оценку игре чешского футболиста 7 из 10, что также является самой высокой оценкой из всех игроков встречи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная Чехии переиграла команду Англии в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.