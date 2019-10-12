Тяньцзинь, Китай, , 10:46 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила представительнице Британии Хизер Уотсон в матче полуфинала теннисного турнира в Тяньцзине.

Кудерметова проиграла британке в двух сетах со счетом 1:6, 4:6.

Соперницы провели на корте 1 час 15 минут. За это время Кудерметова, занимающая 45-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 5 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и ни смогла реализовать ни одного брейк-пойнта. Её соперница, являющаяся 112-й в мировой классификации, за этот же временной отрезок подала навылет 3 раза, 4 раза ошиблась при подаче и реализовала 3 брейка.

Ранее спортсменки не встречались на корте.

Отметим, соперницей Хизер Уотсон в финальном матче станет шведка Ребекка Петерсон, ранее в другом полуфинальном матче одолевшая Онс Жабер из Туниса.