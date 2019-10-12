Лас-Вегас, США, , 10:10 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Николай Алексахин одержал верх над представителем Канады Джесси Ронсоном на турнире Профессиональной бойцовской лиги (PFL) 7 в Лас-Вегасе.

Во второй половине первого раунда Алексахин в ближнем бою несколькими прямыми ударами и захватом за шею смог потрясти и отправить канадца на пол, где провел его добивание серией боковых ударов руками. В результате рефери остановил бой и засчитал Ронсону поражение техническим нокаутом.

Отметим, это дебютное выступление Николая Алексахина в PFL, боец подписал соглашение с организацией в августе текущего года. Всего на счету российского бойца 24 победы и 5 проигрышей в ММА.