Лас-Вегас, США, , 10:08 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) и бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Кейн Веласкес завершил свою карьеру в ММА и попробует себя в лиге рестлинга WWE. Об этом 12 октября сообщает MMA Junkie.

Также сообщается, что свой первый поединок в WWE Веласкес проведет 31 октября со своим соотечественником Броком Леснаром в Саудовской Аравии.

Кроме этого, в связи со своим выходом из ММА Кейн Веласкес выходит из-под контроля Американского антидопингового агентства (USADA) и в случае, если он захочет в ММА вернутся, ему придётся ждать 6 месяцев.

Отметим, 37-летний Веласкес дважды за время своей профессиональной карьеры в ММА был чемпионом UFC в тяжелом весе: в период с октября 2010 года по ноябрь 2011-го и с декабря 2012-го по июнь 2015-го. Свой последний бой в ММА Веласкес провел 17 февраля 2019 года с Франсисом Нганну, и проиграл его нокаутом.