Торонто, Канада, , 09:48 — REGNUM Российский форвард хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников стал лидером лиги по показателю полезности.

В матче его клуба с командой «Нью-Йорк Айлендерс» российский хоккеист набрал 2 очка (шайба + результативная передача) и получил показатель полезности «+2».

Теперь его показатель полезности в нынешнем сезоне стал «+7», что в настоящий момент является лучшим в НХЛ результатом. У других лидирующих по этому показателю игроков — Мики Зибанежада («Нью-Йорк Рейнджерс»), Патрика Лайне («Виннипег Джетс»), Дилана Ларкина («Детройт Ред Уингз»), одноклубника Свечникова Джордана Стаала, Маттиаса Экхольма и Райана Эллиса (оба из «Нэшвилл Предаторз»), он составляет «+6».

При этом всего в нынешнем сезоне Свечников набрал 8 (шайба + 7 результативных передач) очков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Каролина Харрикейнз» обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата со счетом 5:2.