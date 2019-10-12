Майами, США, , 09:37 — REGNUM Бывший капитан сборной Англии по футболу и известный в прошлом футболист, а ныне владелец футбольного клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» Дэвид Бэкхем хотел бы стать агентом форварда клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом 12 октября сообщает Daily Mail.

Калиан Мбаппе © Кирилл Венедиктов. soccer.ru

Ранее сообщалось, что бывший игрок учредил нынешним летом агентскую фирму под названием Footwork Management Limited, в которой в писке директоров также присутствуют его близкий друг Дэйв Гарднер и опытный в вопросах работы пиар-службы Никола Хаусон.

По информации издания, Бэкхем хотел бы, чтобы его первым клиентом стал Мбаппе, так как сотрудничество с французом будет выгодным для компании, тем более, что в будущем футболиста в «ПСЖ» в настоящее время нет определённости, а потому планируется предложить его мадридскому «Реалу» и «Манчестер Сити».

Отметим, в нынешнем сезон Килиан Мбаппе сыграл за «ПСЖ» в 6 матчах и отметился в них 2 голами и 2 результативными передачами.