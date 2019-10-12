Новый Орлеан, США, , 09:20 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Орлеан Пеликанз» переиграл команду «Юта Джаз» в предсезонном матче североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на домашнем паркете «Нью-Орлеана» и закончилась в пользу хозяев с минимальным преимуществом 128:127.

Самым результативным игроком матча стал в составе победителей первый номер драфта НБА 2019 года Зайон Уильямсон, набравший 26 очков за игру.

У их оппонентов самым результативным стал Джефф Грин, который записал 20 очков в матче в свой актив.

Напомним, регулярный сезон НБА 2019/2020 начнётся 22 октября 2019 года на домашнем паркете действующего чемпиона ассоциации прошлого сезона — команды «Торонто Рэпторз».