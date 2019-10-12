Даллас, США, , 09:19 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» обыграл команду «Даллас Маверикс» в предсезонном матче североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила в Далласе и закончилась победой гостей со счётом 118:111.

Наиболее результативным игроком матча стал греческий нападающий «Милуоки» Янис Адетокунбо, который оформил в игре дабл-дабл с 34 очками и 11 поборами.

У их оппонентов самым результативным стал словенский защитник Лука Дондич, набравший в матче 27 очков.

Отметим, по итогам прошлого сезона Адетокунбо был признан самым ценным игроком НБА.