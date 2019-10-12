Нижнекамск, Татария, , 08:52 — REGNUM Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» принял в свой состав Финского нападающего Йонаса Энлунда и шведского форварда Якоба Берглунда. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Также сообщается, что между руководством клуба и хоккеистами заключено соглашение сроком на один год.

Напомним, 27-летний Якоб Берглунд начал нынешний сезон в КХЛ в составе рижского клуба «Динамо» и в 8 матчах набрал 4 (3 шайбы + 1 голевая передача) очка. До этого играл за шведские и немецкие команды.

Отметим, 31-летний Йонас Энлунд играл за команды КХЛ «Сибирь», «Локомотив», СКА, ЦСКА, «Куньлунь» и «Трактор». Всего хоккеист провел в лиге 462 матча, заработав 254 (104 шайбы +150 результативных передач) очка.