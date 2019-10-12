Ньон, Швейцария, , 08:49 — REGNUM Гол полузащитника сборной России по футболу Александра Головина в матче с Шотландией в седьмом туре отборочного чемпионата квалификации чемпионата Европы 2020 признан моментом дня по итогам матчей 11 октября. Соответствующая запись опубликована 12 октября в официальном Twitter УЕФА.

https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/1182786814324727808

Александр Головин отличился на 84-й минуте матча. Всего на счету футболиста 1 гол и 4 результативные передачи в 6 играх.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная России одержала победу над командой Шотландии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года со счётом 4:0. В настоящий момент российская команда занимает второе место в группе I, набрав 18 очков и выиграв в 6 из 7 матчей.