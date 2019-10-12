Бонн, Германия, , 08:47 — REGNUM Международный параолимпийский комитет (МПК) официально пригласил российскую паралимпийскую сборную на летние Игры 2020 года, которые пройду в Токио. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба Параолимпийского комитета России (ПКР).

«Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года направили в Паралимпийский комитет России официальное приглашение, подписанное президентом МПК Эндрю Парсонсом и президентом оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори принять участие в XVI летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, паралимпийская сборная России не принимала участия в летних Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за отстранения ПКР в связи с допинговым скандалом, в котором обвиняли российский спорт. На зимней Паралимпиаде 2018 года в Пхенчхане российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.