Буффало, США, , 07:55 — REGNUM Хоккейный клуб «Баффало Сэйбрз» переиграл команду «Флорида Пантерз» в серии послематчевых буллитов в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось вничью. У «Баффало» голами отличились шведский форвард Юхан Ларссон (40-я минута) и Марко Сканделла (43-я). В составе «Флориды» голами отметились российский форвард Евгений Дадонов (47-я) и Майк Хоффман (60-я при игре 6×5).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хозяева.

Российский голкипер «Баффало» Сергей Бобровский смог отразить 30 из 32 бросков по его воротам.

Отметим, в следующем матче «Баффало» встретится с командой «Даллас Старз», а «Флорида» сыграет с клубом «Нью-Йорк Айлендерс».