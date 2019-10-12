Анкара, , 07:34 — REGNUM 11 октября в Стамбуле на стадионе «Шакрю Сараджоглу» был разыгран матч 7-го тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Турции и Албании. Игра завершилась со счетом 1:0.

Турция, набрав 18 очков, оторвалась от сборной Исландии и укрепилась на 2-м месте. Албания с 9-ю баллами осталась на 4-й позиции.

Гол форварда «Эвертона» Дженка Тосуна стал для игрока 16-м в составе национальной сборной.

Статистика матча (Турция/Албания)

Удары 13/5

Удары в створ ворот 6/4

Владение 61%/39%

Нарушения 19/22

Угловые 2/1

Стартовые составы на матч:

Турция: Гюнок, Челик, Демирал, Умут, Айхан, Белезоглу, Туфан, Текдемир, Тосун, Чалханоглу, Йылмаз.

Запас: Болат, Сеюнджю (↑ 46), Йокуслу, Байрам, Языджи (↑ 80), Кабак, Унал, Караман, Сангаре, Тюрюч, Кавечи (↑ 66), Чакыр.

Албания: Стракоша, Весели, Джимсити, Дермаку, Аридан, Леняни, Баре, Гьясула, Мемушай, Манай, Чикалеши.

Запас: Бериша, Рамадани, Мемолла, Селахи, Сельмани, Михай, Траши, Косе, Балай (↑ 83), Сулейманов, Роши (↑ 57), Абраши (↑ 72).

Желтые карточки: Дермаку — 4, Демирал — 7, Баре — 7, Мемушай — 12, Айхан — 26, Туфан — 69, Абраши — 83.

Забитые мячи: Дженк Тосун 90 — 1:0.