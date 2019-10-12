Прага, 12 октября 2019, 07:32 — REGNUM 11 октября в Праге на стадионе «Эден Арена» был разыгран матч 7-го тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Чехии и Англии. Игра завершилась волевой победой чехов со счетом 2:1
MVP матча стал форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, забивший единственный мяч «трех львов» ударом с пенальти на 5-й минуте, выигравший 6 верховых единоборств и нанесший 4 удара. Точность передач футболиста составила 56%.
Англия с 12-ю очками после 5-ти сыгранных матчей осталась на первой строчке в группе A. Чехия, набрав 12 баллов, идет позицией ниже.
Статистика матча (Чехия/Англия)
Удары 14/6
Удары в створ ворот 8/2
Владение 45%/55%
Нарушения 16/11
Угловые 6/2
WhoScored 6.74/6.46
Стартовые составы на матч:
Чехия: Вацлик, Челустка, Брабец, Цоуфаль, Борил, Дарида, Янкто, Соучек, Масопуст, Крал, Шик.
Запас: Ржезник, Кудела, Крейчи, Ондрасек (↑ 65), Гушбауэр, Крменчик, Копиц (↑ 83), Калвач, Коларж, Змргал (↑ 90), Шимич, Павленка.
Англия: Пикфорд, Триппьер, Роуз, Кин, Магуайр, Хендерсон, Райс, Маунт, Санчо, Стерлинг, Кейн.
Запас: Александер-Арнольд, Поуп, Гомес, Чилуэлл, Мингс, Томори, Винкс, Баркли (↑ 72), Хендерсон, Абрахам (↑ 88), Рашфорд (↑ 73).
Бригада арбитров: Дамир Скомина | Юре Прапротник | Роберт Вукан.
Желтые карточки: Янкто — 9, Роуз — 10, Стерлинг — 68, Хендерсон — 90.
Забитые мячи: Харри Кейн (пенальти) 5 — 0:1, Якуб Брабец (Ондржей Челустка) 9 — 1:1, Зденек Ондражек (Лукаш Масопуст) 85 — 2:1.