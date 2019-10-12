Рейкьявик, , 07:31 — REGNUM 11 октября в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвеллур» был разыгран матч 7-го тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Исландии и Франции. Игра завершилась победой «трехцветных» со счетом 1:0.

Франция, набрав 18 очков после 7-ми сыгранных матчей, укрепилась на первой позиции в группе H. Исландия с 12-ю баллами осталась на третьем месте.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.03 стал нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, совершивший 4 отбора и нанесший 7 ударов. Точность передач игрока составила 80%.

Статистика матча (Исландия/Франция)

Удары 5/20

Удары в створ ворот 1/5

Владение 30%/70%

Нарушения 12/5

Угловые 3/7

WhoScored 6.42/6.91

Стартовые составы на матч:

Исландия: Хальдерссон, Паульссон, Сигурдссон, Скуласон, Арнасон, Гудмундссон, Бьярнасон, Сигурдссон, Сигурьонссон, Траустасон, Сигторссон.

Запас: Севарссон, Фьолусон, Ингасон, Финнбогасон (↑ 73), Кристинссон, Йонссон, Херманнссон, Сигурдссон (↑ 81), Фридьонссон, Кьяртанссон, Халлфредссон, Бедварссон (↑ 15).

Франция: Манданда, Павар, Варан, Лангле, Динь, Матуиди, Сиссоко, Толиссо, Гризманн, Коман, Жиру.

Запас: Ареола, Кимпембе, Н’Домбеле, Лемар, Бен-Йеддер (↑ 78), Канте, Зума, Сидибе, Иконе (↑ 88), Эрнандес, Плеа, Меньян.

Бригада арбитров: Джанлука Рокки | Филиппо Мели | Джорджи Перетти.

Желтые карточки: Жиру — 29, Сигурдссон — 43, Сигурьонссон — 63, Павар — 68, Толиссо — 88.

Забитые мячи: Оливье Жиру (пенальти) 66 — 0:1.