Подгорица, , 07:29 — REGNUM 11 октября в Подгорице на стадионе «Под Горицом» был разыгран матч 7-го тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Черногории и Болгарии. Игра завершилась нулевой ничьей.

Болгария набрала 3 балла и осталась на 4-й строчке в группе A. Черногория с тем же количеством очков расположилась позицией ниже.

Статистика матча (Черногория/Болгария)

Удары 5/10

Удары в створ ворот 3/1

Владение 49%/51%

Нарушения 21/22

Угловые 3/5

Стартовые составы на матч:

Черногория: Петкович, Секулич, Савич, Симич, Марушич, Вукчевич, Лагатор, Йовович, Хакшабанович, Больевич, Бечирай.

Запас: Булатович, Миркович (↑ 82), Кояшевич, Хоко, Мугоша, Миятович, Янкович (↑ 67), Драгоевич, Савичевич, Косович (↑ 39), Шчекич, Шофранац.

Болгария: Илиев, Занев, Пашов, Димитров, Вандерсон, Недялков, Попов, Малинов, Марселиньо, Иванов, Краев.

Запас: Иванов, Панайотов, Лозев, Костадинов (↑ 63), Сармов, Десподов, Михайлов, Терзиев, Иса (↑ 70), Горанов, Хаджиев, Караген (↑ 77).

Желтые карточки: Пашов — 20, Лагатор — 30, Малинов — 90, Янкович — 90.