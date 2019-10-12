Лиссабон, , 07:28 — REGNUM 11 октября в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» был разыгран матч 7-го тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Португалии и Люксембурга. Игра завершилась победой «команды избранных».

Португалия набрала 11 очков и укрепилась на второй позиции в группе B. Люксембург с 4-мя баллами остался на 4-м месте.

Статистика матча (Португалия/Люксембург)

Удары 17/5

Удары в створ ворот 9/2

Владение 59%/41%

Нарушения 8/8

Угловые 6/1

Стартовые составы на матч:

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диас, Геррейро, Перейра, Моутиньо, Фернандеш, Силва, Феликс, Роналду.

Запас: Фонте, Силва, Мариу (↑ 88), Брума, Са, Перейра, Гомеш, Гуэдеш (↑ 77), Невеш, Семедо, Пицци, Бету.

Люксембург: Морис, Шано, Жерсон, Бонерт, Карлсон, Янс, Тилль, Тилль, Баррейру, Родригес, Тюрпель.

Запас: Холл, Мальже, Селимович, Филиппс, Да Граса, Да Мота (↑ 59), Шон, Синани (↑ 46), Скендерович, Бенси (↑ 88), Курцио, Кабраль.

Желтые карточки: Баррейру — 9, Родригес — 72.

Забитые мячи: Бернарду Силва 16 — 1:0, Криштиану Роналду 65 — 2:0, Гонсалу Гуэдеш 89 — 3:0.