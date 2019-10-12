Лиссабон, , 07:30 — REGNUM Сборная Португалии по футболу нанесла поражение с разгромным счётом команде Люксембурга в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.

Игра прошла на поле стадиона «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Голы в составе победителей на свой счёт записали хавбек Бернарду Силва (16-я минута), форвард Криштиану Роналду (65-я) и полузащитник Гонсалу Гуэдеш (89-я).

Отметим, по итогам матча сборная Португалии набрала 11 очков в 5 играх, что позволяет ей находиться на втором месте турнирной таблицы группы В. У Люксембурга 4 очка в 6 играх и последнее место.