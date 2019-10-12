Киев, , 07:27 — REGNUM 11 октября в Харькове на стадионе «Металлист» был разыгран матч 7-го тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Украины и Литвы. Игра завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

Литва с одним единственным очком осталась на последнем месте группы B. Украина, набрав 16 очков, укрепилась на первой позиции.

Дубль новичка «Аталанты» Руслана Малиновского стал 2-м и 3-м голами футболиста на этом турнире.

Статистика матча (Украина/Литва)

Удары 13/4

Удары в створ ворот 4/1

Владение 64%/36%

Нарушения 15/19

Угловые 4/3

Стартовые составы на матч:

Украина: Пятов, Соболь, Крицов, Болбат, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко, Марлос, Зинченко, Мораеш.

Запас: Паньков, Пластун, Сидорчук (↑ 73), Яремчук, Коноплянка (↑ 59), Шабанов, Буяльский, Цыганков (↑ 64), Миколенко, Коваленко, Караваев, Лунин.

Литва: Черняускас, Климавичюс, Гирдвайнис, Миколюнас, Андрюшкявичюс, Жулпа, Голубицкас, Новиковас, Вербицкас, Воробьевас, Лаукземис.

Запас: Барткус, Янкаускас, Казлаускас, Вайткунас, Матулявичюс (↑ 77), Ласицкас (↑ 73), Матулявичюс, Адамонис, Каспаравициус, Шимкус (↑ 62), Баравикас.

Желтые карточки: Новиковас — 54, Степаненко — 55, Жулпа — 57.

Забитые мячи: Руслан Малиновский (Жуниор Мораеш) 29 — 1:0, Руслан Малиновский 58 — 2:0.