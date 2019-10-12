Андорра-ла-Велья, , 07:22 — REGNUM 11 октября в Андорра-ла-Велье на стадионе «Комуналь д’Андорра-ла-Велья» был разыгран матч 7-го тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Андорры и Молдавии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Одержав первую победу и набрав 3 очка, Андорра поднялась на 5-ю позицию. Молдавия с тем же количеством очков опустилась на 6-е место группы H.

Гол защитника «Саннефьорда» Марка Валеса на 63-й минуте стал для андоррца первым в составе национальной сборной.

Статистика матча (Андорра/Молдавия)

Удары 6/9

Удары в створ ворот 2/5

Владение 36%/64%

Нарушения 22/14

Угловые 1/9

Стартовые составы на матч:

Андорра: Гомес, Лима, Сан-Николас, Рубио, Льовера, Валес, Вьейра, Клементе, Сервос, Мартинес, Пужол.

Запас: Ребес (↑ 73), Гарсия, Морено, Пирес, Алаэс (↑ 61), Мартинес, Гомес, Реном, Родригес (↑ 83).

Молдавия: Кошелев, Рябчук, Посмак, Препелица, Граур, Ионицэ, Михайлов, Чеботару, Гынсарь, Суворов, Бойчук.

Запас: Челядник, Эфрос, Мудрак, Разгонюк, Дедов (↑ 72), Чеботари, Макрици, Санду, Антон.

Бригада арбитров:

Желтые карточки: Рубио — 32, Гынсарь — 37, Чеботару — 40, Мартинес — 45, Суворов — 76, Сервос — 84.

Красные карточки: Гынсарь — 55.

Забитые мячи: Марк Валес (Марк Пужол) 63 — 1:0.