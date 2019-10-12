Андорра-ла-Велья, 12 октября 2019, 07:27 — REGNUM Сборная футбольная Андорры обыграла команду Молдавии в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Игра проходила в Андорре и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный в матче мяч записал на свой счёт полузащитник сборной Андорры Марк Валлес, отличившийся на 63-й минуте встречи.
Отметим, это первый выигрыш в истории сборной Андорры в отборочных турнирах чемпионата Европы, до этого команда проиграла во всех 56 матчах квалификационных чемпионатов Европы со своим участием.