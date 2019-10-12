Прага, , 07:12 — REGNUM Сборная Чехии по футболу обыграла команду Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Игра состоялась на поле пражского стадиона «Эден» и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте, когда форвард англичан Гарри Кейн удачно реализовал пенальти, назначенные в ворота чехов.

Однако на этом футбольная удача от гостей отвернулась, и сборная Чехии в дальнейшем смогла дважды безответно поразить ворота англичан и выиграть. Отличились защитник Якуб Брабец (9-я) и форвард Зденек Ондрашек (85-я).

Отметим, это первое поражение для английской сборной в отборочных турах чемпионата Европы с 2009 года, когда она проиграла в отборочном матче команде Украины со счетом 1:0.