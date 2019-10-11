Челябинск, , 22:00 — REGNUM Челябинск летом 2020 года примет спортивные игры стран БРИКС. Они пройдут в конце июня по шести видам спорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего запланировано участие более 500 спортсменов, которые представят пять государств. В мэрии уточняют, что такие игры проводит страна, которая принимает саммит БРИКС. Также чиновники заявляют, что Челябинск впервые примет игры по шести видам спорта, ранее их было не более трёх.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года в Челябинске собирались провести саммиты ШОС и БРИКС. Но их перенесли в Петербург. Столице Южного Урала оставили только мероприятия, проводимые в рамках саммитов.