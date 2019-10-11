Минск, , 17:23 — REGNUM Минское «Динамо» объявило о заключении контракта с юным белорусским нападающим Ильей Казьяниным, об этом сообщает официальный инсайдер клуба.

19-летний хоккеист принял условия двустороннего договора, который будет рассчитан на ближайшие три года. Напомним, что ранее хоккеист находился в команде на правах просмотрового контракта, в рамках которого успел провести три матча в регулярном чемпионате КХЛ.

За три проведенных в КХЛ матча подающий надежды Илья Казьянин успел отличиться одним точным броском по воротам, проводя на площадке 4 минуты 54 секунды в среднем за одну игру. Ранее нападающий выступал за скромный белорусский клуб «Могилев», ныне выступающий в белорусской «Экстралиге-А», где провел 8 встреч, заработав 7 (5+2) результативных баллов.

На данный момент единственный белорусский клуб в КХЛ «Динамо Минск» занимает восьмое место в рамках турнирной таблицы Западной конференции. На счету «зубров» имеются 15 результативных баллов, набранных за 15 матчей регулярного чемпионата.