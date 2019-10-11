Ярославль, , 17:12 — REGNUM В ярославский «Локомотив» переходит шведский нападающий Магнус Пааярви-Свенссон. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на шведское издание «Expressen». По версии скандинавского СМИ 28-летний форвард уже получил визу и отправился в Россию.

Матч КХЛ в Ярославле

«В течение последних нескольких недель Пааярви тренировался с «Мальме Ред Хоукс», но сегодня впервые отсутствовал на тренировке. Это значит, что переход в Россию более или менее завершен, и он будет представлен в самое ближайшее время. В Ярославле Магнус Пааярви воссоединится со своим близким другом Антоном Ландером, который уже выступает за «Локомотив». Это будет первая игра Пааярви в Европе за последний 10 лет», — сообщает официальный сайт «Expressen».

Магнус Пааярви-Свенссон был задрафтован ярославским «Локомотивом» в Континентальной хоккейной лиге, однако уехал в НХЛ. В Национальной хоккейной лиге он провел 8 сезонов и выступал за «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз» и «Оттаву Сенаторз». В минувшем регулярном чемпионате НХЛ он провел 80 матчей, в которых забил 11 шайб. В ярославском «Локомотиве» Пааярви-Свенссон может стать шестым легионером, согласно регламенту КХЛ, в заявке на матч должно присутствовать только пять иностранцев.

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