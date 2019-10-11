Линц, Австрия, 11 октября 2019, 17:11 — REGNUM Вторая ракета Латвии, чемпионка Ролан Гарроса 2017 года, Алёна Остапенко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Линце.
При счёте 7:5, 4:1 соперница латвийской теннисистки Ализе Корне отказалась от участия в турнире из-за проблем со здоровьем.
Таким образом, Остапенко в следующем круге сыграет Еленой Рыбакиной из Казахстана, 43-ей ракеткой мира по рейтингу женской Теннисной ассоциации (WTA)
Призовой фонд турнира в Линце составляет 250 000 евро, финал пройдёт в воскресенье, 13 октября. Под первым номером на турнире посеяна теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс.