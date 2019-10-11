Тбилиси, , 16:00 — REGNUM Сборная Австралии по регби одержала победу над командой Грузии со счетом 27:8 в матче группового этапа Кубка мира. Об этом сообщает ТАСС. По итогам игры команда Австралии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попыток в матче, сборная Грузии очков не набрала. Сборные Австралии (16 очков, 4 матча) и Уэльса (14, 3) досрочно квалифицировались в плей-офф турнира. Команда Фиджи занимает третье место в группе (7, 4). Сборная Грузии находится на четвертом месте команда Грузии (5, 4), на пятом — сборная Уругвая (4, 3). 13 октября состоится заключительный матч группы D между сборными Уэльса и Уругвая. Команда Грузии в пятый раз принимает участие в групповой стадии Кубка мира, в предыдущие четыре раза сборной не удалось попасть в плей-офф.