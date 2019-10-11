Лондон, , 15:53 — REGNUM Лучшим футболистом Английской премьер-лиги (АПЛ) в сентябре признан нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг. Об этом сообщается на сайте лиги.

В голосовании Обамеянг опередил защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, игроков «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне и Рияда Мареза, хавбека «Тоттенхэма» Сон Хен Мина, а также Рикарду Перейру («Лестер Сити»), Джона Макгинна («Астон Вилла») и Каллума Уилсона («Борнмут»).

В сентябре Обамеянг сыграл четыре матча в АПЛ, в которых забил пять голов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лучшим тренером сентября признан наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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