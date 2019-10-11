Ливерпуль, Великобритания, , 15:43 — REGNUM Лучшим тренером сентября в Английской премьер-лиге (АПЛ) признан наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. Об этом сообщается на сайте лиги.

В голосовании болельщиков Клопп опередил Брендана Роджерса («Лестер Сити»), Фрэнка Лэмпарда («Челси») и Эдди Хау («Борнмут»).

В сентябре «Ливерпуль» сыграл три матча в АПЛ, в которых одержал три победы — над «Ньюкасл Юнайтед» (3:1), «Челси» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

В настоящее время «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, В первых в восьми турах команда одержала восемь побед и набрала 24 очка. «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на восемь баллов.

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