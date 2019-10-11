Тяньцзинь, Китай, , 15:37 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Украины Даяной Ястремской в четвертьфинале турнира в Тяньцзине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 13 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:0.

Кудерметова четыре раза подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, одна ошибка на подаче и один брейк.

В полуфинале турнира Кудерметова сыграет с британской теннисисткой Хизер Уотсон.

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