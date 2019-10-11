Москва, , 15:02 — REGNUM Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников приступил к тренировкам в общей группе после травмы. Об этом 11 октября сообщается на сайте клуба.

Сообщается, что Щенников восстановился после перелома лодыжки. В то же время защитник Хёрдур Магнуссон тренировался по индивидуальной программе после того, как получил травму Лиги Европы с «Эспаньолом».

Также отмечается, что 14 октября «армейцы» проведут товарищеский матч с клубом «Коломна».

Напомним, ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Армейцы» набрали 25 очков и отстают на один балл от лидирующих «Краснодара», «Зенита», «Локомотива» и «Ростова».

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