Роттердам, Нидерланды, , 14:24 — REGNUM Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт побил рекорд национальной команды. Об этом сообщает Opta.

Де Лигт сыграл за сборную в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 против команды Северной Ирландии. Эта игра стала для 20-летнего футболиста 20-й в составе национальной команды.

Таким образом, де Лигт стал самым молодым игроком в истории сборной Нидерландов, который смог достичь этого показателя.

Напомним, де Лигт является воспитанником «Аякса», за который играл с 2016 по 2019 год, после чего перешёл в «Ювентус» за €85,5 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Нидерландов обыграла командой Северной Ирландии со счётом 3:1.

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