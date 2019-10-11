Кампала, , 14:21 — REGNUM Глава Футбольной ассоциации Уганды Мозес Магого был отстранен от своей должности на срок два месяца и оштрафован на 10 000 долларов США за роль в перепродаже билетов на чемпионат мира по футболу 2014 года в Бразилии. Об этом сообщает ВВС Africa.

Депутат от оппозиции Уганды Аллан Шеваняна подал иск в ФИФА, утверждая, что Магого был причастен к незаконной торговле билетами на ЧМ, предназначенными для угандийцев, сообщает правительственная газета New Vision. Расследование по делу было начато 23 июля 2018 года.

По информации корреспондентов ВВС, Магого признал свою вину. В ответ на это ФИФА постановила Магого заплатить штраф и не участвовать в каких-либо футбольных мероприятиях в течение двух месяцев. Его отстранение продлится до 10 декабря 2019 года, отмечают журналисты.