Красногорск, , 14:55 — REGNUM Спортсмены Московской области завоевали свыше 2,9 тыс. медалей различного достоинство на всероссийских и международных соревнованиях в 2019 году. Об этом сообщает 11 октября пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

По данным ведомства, которые представил на международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, более 2,3 тыс. спортсменов Московской области являются членами российских сборных по 113 видам спорта. В регионе открыто более 200 центров по подготовке кандидатов во взрослые и юниорские национальные сборные. Также 80 подмосковных спортсменов имеют статус кандидата в олимпийскую сборную России.

Всего в Подмосковье тренируются около 126 тыс. спортсменов и работают 4,5 тыс. тренеров. В 2019 году на территории области пройдет 1,5 тыс. международных, всероссийских, межрегиональных и региональных соревнований.

Также в Московской области проводится большое количество соревнований. В 2019 году на территории региона пройдет свыше 1,5 тысяч первенств: 61 межрегиональное, 479 всероссийских, 67 международных и 912 региональных.

«Все это позволяет называть Московскую область самым спортивным регионом страны», — заявил Терюшков.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на форуме «Россия — спортивная держава» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Ульяновской областью, Комитетом национальных и неолимпийских видов спорта России и Ассоциацией национальных неолимпийских видов спорта Ульяновской области об увеличении в регионе числа занятий и мероприятий по национальным и неолимпийским видам спорта.

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