Москва, , 13:32 — REGNUM Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия») заявил, что может вернуться в футбол, если поступит предложение от клуба, ставящего высокие задачи. Об этом 11 октября сообщает «Матч-ТВ».

"Не раз отмечал: если речь идет о клубе, который на деле поставит самые высокие и глобальные спортивные задачи, это было бы интересно рассмотреть», — сказал Газзаев.

Он добавил, что на протяжении тренерской карьеры работал с командами, которые боролись за самые высокие места: в «Динамо» и «Алании» в 1990-х, а также в ЦСКА и киевском «Динамо».

По словам Газзаева, сейчас он занят важной и ответственной работой в Госдуме.

Напомним, ранее с поста главного тренера московского «Динамо» был уволен Дмитрий Хохлов. Ряд СМИ писал, что его место может занять Газзаев. В настоящее время и.о. главного тренера команды является Кирилл Новиков.

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