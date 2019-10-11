Нижний Новгород, , 13:14 — REGNUM Федерация компьютерного спорта России (ФКС) сегодня, 11 октября, подписала с Нижегородской областью соглашение о сотрудничестве. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба организации.

Документ был подписан президентом ФКС России Дмитрием Смитом и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В рамках соглашения стороны будут сотрудничать в таких направлениях, как развитие и популяризация компьютерного спорта, «формирование и развитие киберспортивных сообществ» и их поддержка, а также в направлении подготовки «спортивного резерва по компьютерному спорту».

Кроме того, в рамках договора будут разрабатываться программы развития киберспорта и производиться формирование культуры здорового образа жизни среди киберспортсменов региона.

«Уверен, что проведение масштабных киберспортивных соревнований на территории Нижегородской области будет способствовать развитию, структурированию и популяризации компьютерного спорта в субъекте», — сказал Дмитрий Смит.

Глава Нижегородской области обратил внимание, что киберспорт сегодня стремительно развивается во всем мире и власти региона не хотели бы, чтобы он «оставался в стороне». Он также отметил, что в области есть сильные профессиональные геймеры.

«Но, уверен, что вместе с Федерацией компьютерного спорта мы могли бы добиться большего. У нас также очень сильный IT-сектор, что позволяет говорить и о разработке продукции для сферы», — заявил Никитин.

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Федерация компьютерного спорта России была основана в 2000 году. Это общественная общероссийская организация, которая ставит перед собой цели развития в России массового киберспорта. В июле 2017 года Министерство спорта РФ выпустило приказ, согласно которому ФКС была наделена правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации в профильном направлении.

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