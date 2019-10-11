Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана может пропустить около восьми месяцев из-за травмы. Об этом 11 октября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что у аргентинского футболиста диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.

«В случае если ему потребуется операция, игрок может пропустить до восьми месяцев», — говорится в сообщении.

Напомним, Маммана получил травму в результате столкновения с нападающим «Урала» Павлом Погребняком в матче 12-го тура чемпионата России (3:1). Он был заменён на 12-й минуте игры.

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