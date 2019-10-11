Тампа, США, , 12:21 — REGNUM Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 11 октября сообщается на сайте лиги.

Никита Кучеров Nhl.com

Кучеров оформил дубль и отдал две результативные передачи в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:3).

Первой звездой стал нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне. На его счету четыре очка во встрече с «Миннесотой Уайлд» (5:2) — два гола и два голевых паса.

Замкнул тройку форвард «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло, сделавший дубль в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:4).

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