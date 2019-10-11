Москва, , 11:57 — REGNUM Форвард сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к болельщикам после победы над Шотландией. Видео опубликовано на странице в Instagram.

«Хотел бы вас всех поблагодарить за ваши эмоции, за вашу любовь, за то, что поддерживаете нас так рьяно. Полный стадион «Лужники» дорогого стоит», — сказал Дзюба.

Он добавил, что для игроков сборной очень важна поддержка болельщиков, и без этого не получилось бы победить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России одержала победу над командой Шотландии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года со счётом 4:0. Дзюба стал автором двух забитых мячей в ворота шотландцев.

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