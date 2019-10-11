Хиросима, Япония, , 11:46 — REGNUM Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Италии на Кубке мира — 2019. Встреча завершилась со счётом 3:1 (13:25, 27:25, 28:26, 25:12).

Российские волейболисты уступили соперникам первый сет с разгромным счётом. В следующих двух партиях в упорной борьбе сборная России сумела одержать верх, в четвёртом сете — добиться лёгкой победы.

Самым результативным игроком в составе российской сборной стал доигровщик Фёдор Воронков, набравший 20 очков.

На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии. Сборная России находится на пятом месте в турнирной таблице.

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