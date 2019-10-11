Питтсбург, США, , 11:35 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Сидни Кросби и Джейк Гюнцель. У «Анахайма» отличился Ондржей Каше.

Российский форвард Евгений Малкин не принимал участия в матче из-за травмы.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает 18-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды четыре очка после четырёх матчей. «Анахайм» идёт на седьмом месте с шестью очками после четырёх игр.

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