Бухарест, , 11:35 — REGNUM Сегодня, 11 октября, в Румынии состоится матч между женскими гандбольными клубами «Ростов-Дон» и «Бухарест». Игра пройдёт в рамках группового этапа Лиги чемпионов Европейской гандбольной федерации (ЕГФ).

«Это отличная, высокого уровня команда, которая не так давно выиграла Лигу чемпионов. К тому же, мы сыграем на выезде. Но считаю, в этом турнире не бывает легких матчей. Каждая игра в Лиге чемпионов, и вообще в этом сезоне, действительно тяжелая, и с каждым матчем становится только сложнее», — отметил перед матчем наставник ростовчанок Амброс Мартин.

ИА REGNUM напоминает, что 5 октября «Ростов-Дон» одержал победу на польским клубом «Люблин» — 31:21.