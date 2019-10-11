Даллас, США, , 11:32 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

К началу третьего периода хоккеисты «Далласа» забросили две шайбы, отличились Джоэль Л'Эсперанс и Джейми Бенн. Однако «Калгари» смогл сравнять счёт благодаря голам Элиаса Линдхольма и Ноа Ханифина.

В овертайме российский форвард Александр Радулов не смог реализовать буллит.

В серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты «Калгари». Победный бросок исполнил Джонни Годро. Радулов не смог реализовать второй буллит.

На сегодняшний день «Калгари» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды пять очков после четырёх матчей. «Даллас» идёт на 20-м месте с тремя очками после пяти игр.

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